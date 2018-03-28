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В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По итогам прошедшего года в регионе на 7,7% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, сообщили в пресс-службе правительства.
Накануне, 27 марта, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений был рассмотрен вопрос о профилактике тяжких и особо тяжких бытовых преступлений.
По информации начальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних Александра Жукова, в минувшем году количество совершенных на бытовой почве тяжких и особо тяжких преступлений сократилось с 26 до 24, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 28,6%.
В 2017 году количество лиц, привлеченных к ответственности за нанесение побоев, в 4 раза превысило аналогичный показатель 2106 года и составило 676. Большая часть бытовых преступлений совершена в состоянии алкогольного опьянения и составила 78,4%.
На учете в территориальных ОВД состоит 497 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, из них 249 поставлено в 2017 году.
Сообщение В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств появились сначала на РИА 57.
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