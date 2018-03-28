В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств

По итогам прошедшего года в регионе на 7,7% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, сообщили в пресс-службе правительства.

Накануне, 27 марта, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений был рассмотрен вопрос о профилактике тяжких и особо тяжких бытовых преступлений.

По информации начальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних Александра Жукова, в минувшем году количество совершенных на бытовой почве тяжких и особо тяжких преступлений сократилось с 26 до 24, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 28,6%.

В 2017 году количество лиц, привлеченных к ответственности за нанесение побоев, в 4 раза превысило аналогичный показатель 2106 года и составило 676. Большая часть бытовых преступлений совершена в состоянии алкогольного опьянения и составила 78,4%.