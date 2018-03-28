Банда купинских вымогателей предстанет перед судом

Необычный способ зарабатывания денег нашел 54-летний житель Купино . Он сколотил группу из знакомых и ранее судимых мужчин в возрасте от 24 лет и старше, в основном из жителей Купинского района, лишь один из них из Татарского района.

— С декабря 2015 года по январь 2017 года организованная группа обвиняемых и неустановленных лиц с применением насилия и угроз вымогала у жителей Купинского района деньги и другое имущество, — пояснил VN.ru старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин

Обвиняемые были задержаны в середине января прошлого года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по НСО при поддержке полицейского спецназа. Следователем установлено 15 эпизодов преступной деятельности организованной группы. Потерпевшими по уголовному делу признаны 24 жителя района.

В поле зрения преступников попадали обычные люди, им угрожали физическим насилием или уничтожением имущества. Суммы вымогательств варьировались от 5 до 60 тысяч рублей. Общая сумма ущерба — более 230 тысяч.

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вымогателей. Они обвиняются в совершении ряда имущественных преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — «Вымогательство». Уголовное дело направлено в Купинский районный суд. За подобные преступления организатор и участники группы могут получить наказание — до 15 лет лишения свободы, а также обязаны возместить ущерб пострадавшим.

Еще одну банду «накрыли» в регионе. Родственники из Карасукского района промышляли грабежами в сельских магазинах. «Молодой человек создал организованную группу и руководил ей. В группу вошли мужчины-родственники в возрасте от 27 до 40 лет, практически все проживали в Карасуке, а четверо — неоднократно судимые. В магазинах трех соседних районов они воровали деньги и продукты питания», — рассказал VN.ru заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Карасукский» Александр Лукьяненко. В мае прошлого года воров задержали. В ходе предварительного следствия установлено, что организатор планировал кражи в разных районах Новосибирской области и не хотел останавливаться на достигнутом.