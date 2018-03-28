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Ранее осужденный приморец разбил окно квартиры, чтобы украсть продукты питания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ранее осужденный приморец разбил окно квартиры, чтобы украсть продукты питания 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции Партизанска поступило заявление 64-летнего мужчины о краже из его квартиры, расположенной по улице Кадукова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что во время отсутствия хозяина в дом проник неизвестный и похитил ценные вещи и продукты питания. Когда мужчина вернулся домой, то обнаружил, что окно его квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, разбито.
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