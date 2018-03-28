Ранее осужденный приморец разбил окно квартиры, чтобы украсть продукты питания

В дежурную часть отдела полиции Партизанска поступило заявление 64-летнего мужчины о краже из его квартиры, расположенной по улице Кадукова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что во время отсутствия хозяина в дом проник неизвестный и похитил ценные вещи и продукты питания. Когда мужчина вернулся домой, то обнаружил, что окно его квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, разбито.