В Зауралье железнодорожники тоннами воровали рельсы

Катайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местных жителей, похитивших три тонны рельсов.

Сотрудниками следственного подразделения Линейного отделения полиции на станции Шадринск расследовалось уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые, действуя по предварительному сговору, похитили железнодорожное имущество.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска ЛОП на станции Шадринск 04 ноября 2017 года в момент совершения кражи. В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе следствия было установлено, что 46-летний и 48-летний жители города Катайска, являясь работниками одного из железнодорожных предприятий, и имея доступ к материальным ценностям, совершили кражу отрезков рельсов общей длиной 59 метров и массой 3,5 тонны. Железнодорожные изделия находились в месте временного хранения материалов верхнего строения пути на станции Катайск Южно-Уральской железной дороги.

Часть распиленных заранее на куски рельсов подозреваемые успели вывезти и сдать в пункт приема металла, а когда приехали за второй партией, были задержаны сотрудниками уголовного розыска транспортной полиции. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил 31 тысячу 382 рубля. 29 января материалы по уголовному делу были направлены в суд для рассмотрения по существу.

06 марта в Катайском районном суде вынесен обвинительный приговор, согласно которому осужденным назначено наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей одному и 18 тысяч рублей второму. Приговор вступил в законную силу.