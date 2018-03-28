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В Красноярске ищут мужчину, напавшего на сотрудника ДПС
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В Красноярске ищут мужчину, напавшего на сотрудника ДПС 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Информация об этом появилась на сайте краевой полиции.
По данным следствия, в ходе патрулирования сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, водитель которого при проверке документов начал вести себя агрессивно. На защиту мужчины встали его друзья, находившиеся в кафе неподалеку. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.
Оперативно была установлена личность подозреваемого и возможные места его пребывания. Ночью в нескольких районах города прошли обыски. В результате в одной из квартир были обнаружены два пистолета «ТТ», предположительно боевых, несколько десятков патронов. Кроме того, в одном из автомобилей обнаружен травматический пистолет. Теперь мужчине грозит не только наказание за нападение на сотрудника полиции, но и за незаконное хранение оружия.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции разыскивают 28-летнего Мовсисяна Карена Варужановича, гражданина РФ, жителя г. Красноярска. Всех, кто может оказать помощь в установлении местонахождения мужчины, полицейские просят обращаться по телефону 8 (391) 2459-333 или 02.
Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю предлагают разыскиваемому добровольно явиться в отдел полиции.
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