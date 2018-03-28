В Красноярске ищут мужчину, напавшего на сотрудника ДПС

Информация об этом появилась на сайте краевой полиции.

По данным следствия, в ходе патрулирования сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, водитель которого при проверке документов начал вести себя агрессивно. На защиту мужчины встали его друзья, находившиеся в кафе неподалеку. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативно была установлена личность подозреваемого и возможные места его пребывания. Ночью в нескольких районах города прошли обыски. В результате в одной из квартир были обнаружены два пистолета «ТТ», предположительно боевых, несколько десятков патронов. Кроме того, в одном из автомобилей обнаружен травматический пистолет. Теперь мужчине грозит не только наказание за нападение на сотрудника полиции, но и за незаконное хранение оружия.