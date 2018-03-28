Ещё
В Якутии осудили создателя нелегальной артели, добывшей золото на 79 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Якутии осудили создателя нелегальной артели, добывшей золото на 79 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Организатор нелегальной артели в Якутии по добыче золота получил условный срок. У него изъято около 50 кг золота на сумму свыше 79 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.
Артель создали на лицензируемом участке Окрашенный в Оймяконском районе на севере региона. Ее организатор наладил транспортировку золотосодержащего концентрата, переработку в слитки и дальнейший сбыт продукции.
"В ходе судебного разбирательства прокурором вина подсудимого доказана в полном объеме, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом, изъятое золото обращено в доход государства", — говорится в сообщении.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"), а также по ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере, организованной группой").
ТАСС: последние новости
Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Калашову по делу о вымогательстве Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявлено обвинение Суд приговорил к четырем годам заключения управляющую филиалом оренбургского банка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным811
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку62
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля306
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение