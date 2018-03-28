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Жительницу Якутии задержали за дебош на борту самолета
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Жительницу Якутии задержали за дебош на борту самолета 

РИА Новости 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 28 мар — РИА Новости. Полицейские задержали пассажирку, которая проявляла агрессию и нецензурно выражалась на борту самолета, следовавшего из якутского Среднеколымска в Якутск, сообщает в среду управление на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.
"В линейный отдел полиции в аэропорту города Якутска поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, прибывшего из Среднеколымска, находится женщина, которая в течение полета нарушала общественный порядок, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и проявляла агрессию", — говорится в сообщении.
Полицейские доставили 37-летнюю жительницу якутского села Капитоновка в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования женщина отказалась.
"В отношении пассажирки составлен протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». В отношении гражданки избрана мера административного пресечения — административное задержание", — сообщает МВД.
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