В Иркутске руководителя кредитного кооператива будут судить за хищение у пенсионеров 18 млн рублей

Иркутске в суд направлено уголовное дело о присвоении денежных средств пенсионеров руководителем кредитного потребительского кооператива. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ , — в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году мужчина основал в Иркутске кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса», офисы которого были открыты в Ангарске и Шелехове. Затем посредством рекламы основатель кооператива распространил сведения о приеме денежных вкладов от граждан пенсионного возраста по повышенным процентным ставкам — до 42% годовых.

В 2014—2015 годах руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса» заключил сберегательные договоры с 89 гражданами пенсионного возраста и получил от них около 20 млн рублей. Первоначально выплата процентов производилась за счет вновь поступающих по договорам денежных средств, однако в дальнейшем была прекращена.

Всего руководителем КПК было присвоено 18 млн рублей, которые он потратил на организацию деятельности кооператива, а также на личные цели.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.