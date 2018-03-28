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В Иркутске руководителя кредитного кооператива будут судить за хищение у пенсионеров 18 млн рублей
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В Иркутске руководителя кредитного кооператива будут судить за хищение у пенсионеров 18 млн рублей 

Банки.ру 43 минуты назад
В Иркутске в суд направлено уголовное дело о присвоении денежных средств пенсионеров руководителем кредитного потребительского кооператива. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, — в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2014 году мужчина основал в Иркутске кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса», офисы которого были открыты в Ангарске и Шелехове. Затем посредством рекламы основатель кооператива распространил сведения о приеме денежных вкладов от граждан пенсионного возраста по повышенным процентным ставкам — до 42% годовых.
В 2014—2015 годах руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса» заключил сберегательные договоры с 89 гражданами пенсионного возраста и получил от них около 20 млн рублей. Первоначально выплата процентов производилась за счет вновь поступающих по договорам денежных средств, однако в дальнейшем была прекращена.
Всего руководителем КПК было присвоено 18 млн рублей, которые он потратил на организацию деятельности кооператива, а также на личные цели.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
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