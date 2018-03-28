Орловца оштрафовали за два ящика водки

Ливенский районный суд вынес приговор местному жителю, который покушался на сбыт небезопасного алкоголя. Инвалиду третье группы назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года мужчина около автозаправочной станции приобрел у неустановленного лица два ящика фальсифицированной алкогольной продукции. Он заведомо знал, что жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 46 бутылок контрафакта он хранил в своем «ВАЗ-21060» до «контрольной закупки»

В судебном заседании мужчина виновным себя по предъявленному ему обвинению признал полностью. Суд ограничился наказанием в виде штрафа. Стеклянные бутылки со спиртосодержащей жидкостью приказано уничтожить, а 100 рублей на «проверочную закупку» следует вернуть в МО МВД России «Ливенский» по принадлежности, указано в материалах.