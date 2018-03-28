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Сибиряка осудили за секс-преступления с несовершеннолетними
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Сибиряка осудили за секс-преступления с несовершеннолетними 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске Дзержинский районный суд на закрытом заседании вынес приговор мужчине из мегаполиса за интимные связи с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского суда.
За сексуальные преступления новосибирца приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в отношении обвиняемого пока не вступил в законную силу.
Выяснилось, что подозреваемого следователи обвинили сразу же по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности, его обвиняют за действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, за такие же действия в отношении несовершеннолетнего, также за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя, а кроме того за фотосъёмку несовершеннолетнего для изготовления порнографии и за развратные действия.
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