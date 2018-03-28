Исполнители «заказного» поджога автомобиля осуждены в Нижнем

Приокский районный суд вынес приговор троим нижегородцам которые обвинялись в поджоге автомобиля.

Об этом корреспонденту агентству новостей Newroom24 сообщили в прокуратуре Приокского района.

Как было установлено судом, летом к наркозависимому нижегородцу обратился знакомый и предложил поджечь автомобиль марки «Тойота Ланд Крузер» за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Мужчина согласился.

7 июня около трех часов ночи на улице Первоцветной он вместе с сообщником с помощью заранее приготовленной бутылки с зажигательной смесью поджег внедорожник. Пламя перекинулось на припаркованный рядом легковой автомобиль марки «Рено Лагуна», повредив и его.

Перед судом предстали три человека: двое непосредственных исполнителей и посредник. Посредника приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Исполнителям назначено наказание — 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Один — в колонии общего режима , а второй, у которого ранее уже была судимость — в колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск пострадавших: одного автовладельца на 100 тысяч рублей, второго на 1,5 млн рублей.

«Заказчик» преступления пока не найден. Со слов «посредника» — «заказчика» он не знает, и тот сам ему позвонил и предложил заработать.

Напомним, поджигатели автомобилей пойманы в Нижнем Новгороде.

Фото: соцсети