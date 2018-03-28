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Лжепродавец контейнеров из Владивостока дорого заплатит за содеянное
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Лжепродавец контейнеров из Владивостока дорого заплатит за содеянное
Primpress
2 часа назад
Фото:
Primpress
Комментарии
Фрунзенский районный суд
Владивостока
вынес обвинительный приговор приморцу, который признан виновным в совершении мошеннических действий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры
Приморского края
.
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