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Лжепродавец контейнеров из Владивостока дорого заплатит за содеянное
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лжепродавец контейнеров из Владивостока дорого заплатит за содеянное 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор приморцу, который признан виновным в совершении мошеннических действий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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