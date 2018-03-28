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В Красноярске наркоторговцы отмыли через онлайн-банки 48 миллионов рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярске наркоторговцы отмыли через онлайн-банки 48 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Лаборатория новостей
Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, с покупателями наркоторговцы лично не встречались, деньги получали на виртуальные кошельки, а наркотики оставляли в закладках, откуда их и забирали клиенты. При обысков у членов группы было изъято 3,5 кг синтетических наркотиков.
Было также установлено, что с виртуальных кошельков деньги выводились на банковские карты. Таким образом было легализовано более 48 млн рублей.
В отношении участников группы возбуждены уголовные дела, все они заключены под стражу.
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