В Красноярске наркоторговцы отмыли через онлайн-банки 48 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, с покупателями наркоторговцы лично не встречались, деньги получали на виртуальные кошельки, а наркотики оставляли в закладках, откуда их и забирали клиенты. При обысков у членов группы было изъято 3,5 кг синтетических наркотиков.

Было также установлено, что с виртуальных кошельков деньги выводились на банковские карты. Таким образом было легализовано более 48 млн рублей.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела, все они заключены под стражу.