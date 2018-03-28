Мужчину осудили за фиктивную продажу контейнеров в Приморском крае

Житель Владивостока «заработал» более пяти миллионов рублей на продаже несуществующих контейнеров. По решению суда мужчину приговорили к уголовному наказанию, сообщило ИА Primamedia.

Мошенник брал 70% предоплату с клиентов, которые хотели приобрести у него контейнеры. Мужчина также предоставлял документы о легальной деятельности организации. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.