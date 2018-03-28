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Мужчину осудили за фиктивную продажу контейнеров в Приморском крае
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мужчину осудили за фиктивную продажу контейнеров в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Житель Владивостока «заработал» более пяти миллионов рублей на продаже несуществующих контейнеров. По решению суда мужчину приговорили к уголовному наказанию, сообщило ИА Primamedia.
Мошенник брал 70% предоплату с клиентов, которые хотели приобрести у него контейнеры. Мужчина также предоставлял документы о легальной деятельности организации. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.
Осужденного приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также выплатит потерпевшим пять миллионов 485 тысяч рублей.
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