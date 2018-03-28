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Двоих жителей Ивделя осудили за убийство 10-летней давности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двоих жителей Ивделя осудили за убийство 10-летней давности 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
По данным ведомства, преступление было совершено в сентябре 2007 года. Трое мужчин пришли к 68-летнему знакомому, и один из обвиняемых сообщил хозяину квартиры, что принес деньги, которые ранее одалживал. Мужчина открыл двери, и тогда грабители ворвались в дом и начали избивать хозяина, требуя отдать свои сбережения.
Узнав ответ, грабители забрали 30 тысяч рублей, а один из обвиняемых взял провод и задушил им хозяина, после чего все трое скрылись.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но позже личности подозреваемых удалось установить. При помощи детектора лжи, а также проверками показаний обвиняемых на месте, очными ставками и допросами ряда свидетелей удалось раскрыть преступление.
Дело в отношении одного из обвиняемых было выделено в отдельное производство, так как он по состоянию здоровья не мог присутствовать на заседаниях. Двоих других судил Ивдельский городской суд: одному из них назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второго подсудимого признали виновным в грабеже, но он был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности.
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