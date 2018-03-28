Двоих жителей Ивделя осудили за убийство 10-летней давности

По данным ведомства, преступление было совершено в сентябре 2007 года. Трое мужчин пришли к 68-летнему знакомому, и один из обвиняемых сообщил хозяину квартиры, что принес деньги, которые ранее одалживал. Мужчина открыл двери, и тогда грабители ворвались в дом и начали избивать хозяина, требуя отдать свои сбережения.

Узнав ответ, грабители забрали 30 тысяч рублей, а один из обвиняемых взял провод и задушил им хозяина, после чего все трое скрылись.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но позже личности подозреваемых удалось установить. При помощи детектора лжи, а также проверками показаний обвиняемых на месте, очными ставками и допросами ряда свидетелей удалось раскрыть преступление.