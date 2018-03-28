Житель Новосибирска осужден на 15 лет за изнасилования мальчиков

Новосибирске местный житель осужден на 15 лет за изнасилования несовершеннолетних мальчиков, сообщает пресс-служба Дзержинского суда города.

Педофила интересовали исключительно несовершеннолетние мальчики, против них с 2015 по 2017 года он совершил 15 сексуальных преступлений. Доказано совершение педофилом 13 сексуальных преступлений с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и двух преступлений, совершенных в отношении детей, старше 14-ти лет. Извращенец не только удовлетворял свои нездоровые сексуальные потребности, но и снимал оргии с несовершеннолетними для изготовления порнографии.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима

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