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Житель Новосибирска осужден на 15 лет за изнасилования мальчиков
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Житель Новосибирска осужден на 15 лет за изнасилования мальчиков 

letnews.ru 1 час назад
В Новосибирске местный житель осужден на 15 лет за изнасилования несовершеннолетних мальчиков, сообщает пресс-служба Дзержинского суда города.
Педофила интересовали исключительно несовершеннолетние мальчики, против них с 2015 по 2017 года он совершил 15 сексуальных преступлений. Доказано совершение педофилом 13 сексуальных преступлений с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и двух преступлений, совершенных в отношении детей, старше 14-ти лет. Извращенец не только удовлетворял свои нездоровые сексуальные потребности, но и снимал оргии с несовершеннолетними для изготовления порнографии.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
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