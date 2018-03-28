Ещё
В Ульяновске отцу, регулярно насиловавшему свою 17-летнюю дочь, дали 14 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ульяновске отцу, регулярно насиловавшему свою 17-летнюю дочь, дали 14 лет 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Суд вынес приговор 49-летнему жителю поселка Измайлово Барышского района Ульяновской области, который на протяжении двух лет регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает региональное СУ СКР.
Согласно следствию все это происходило в доме, где проживала семья, на протяжении периода с 2015 по декабрь 2017 года.
Жителя Измайлово признали виновным в насильственных действиях и изнасиловании несовершеннолетней, соединенных с угрозой убийством. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Двое ульяновцев громили микрофинансовые конторы, украв почти полмиллиона Врачебная ошибка в Центральной МСЧ Ульяновска: возбуждено уголовное дело Злоумышленники. В Ульяновске двое пытались похитить рельсы на металлолом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным474
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля159
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации74
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»39
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение