В Ульяновске отцу, регулярно насиловавшему свою 17-летнюю дочь, дали 14 лет 

Суд вынес приговор 49-летнему жителю поселка Измайлово Барышского района Ульяновской области, который на протяжении двух лет регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает региональное СУ СКР.
Согласно следствию все это происходило в доме, где проживала семья, на протяжении периода с 2015 по декабрь 2017 года.
Жителя Измайлово признали виновным в насильственных действиях и изнасиловании несовершеннолетней, соединенных с угрозой убийством. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима.