Потенциальному террористу в Уфе дали условку

Уфе вынесли приговор мужчине, который шел по улице с банкой, полной пороха. Вещество годилось для устройства маленького взрыва.

Стражи порядка в декабре 2017 года обнаружили у 34-летнего уфимца при себе банку с 254 граммами пороха. Для чего он нес ее с собой, неизвестно.

— Выяснилось, что он привез ее из Чечни , куда ездил еще в 2004 году. Все это время вещество хранилось у него дома. Провели экспертизу, и оказалось, что порох пригоден для взрыва. Для чего он хотел его использовать, неизвестно, — сообщили в прокуратуре Кировского района Уфы.

Мужчина признался в хранении и ношении взрывчатого вещества. Суд назначил ему два года условно и дал испытательный срок в два года.

В декабре Приволжский окружной военный суд в Уфе вынес приговор трем членам банды, которые готовили теракт в башкирской столице. При обысках у них обнаружили автомат, боеприпасы и взрывчатку.