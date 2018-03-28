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Потенциальному террористу в Уфе дали условку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Потенциальному террористу в Уфе дали условку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе вынесли приговор мужчине, который шел по улице с банкой, полной пороха. Вещество годилось для устройства маленького взрыва.
Стражи порядка в декабре 2017 года обнаружили у 34-летнего уфимца при себе банку с 254 граммами пороха. Для чего он нес ее с собой, неизвестно.
— Выяснилось, что он привез ее из Чечни, куда ездил еще в 2004 году. Все это время вещество хранилось у него дома. Провели экспертизу, и оказалось, что порох пригоден для взрыва. Для чего он хотел его использовать, неизвестно, — сообщили в прокуратуре Кировского района Уфы.
Мужчина признался в хранении и ношении взрывчатого вещества. Суд назначил ему два года условно и дал испытательный срок в два года.
В декабре Приволжский окружной военный суд в Уфе вынес приговор трем членам банды, которые готовили теракт в башкирской столице. При обысках у них обнаружили автомат, боеприпасы и взрывчатку.
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