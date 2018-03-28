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В Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Магадане полицейские открыли стрельбу по угрожавшему бригаде скорой помощи мужчине 

RT на русском 21 минуту назад
В Магадане полицейским пришлось применить огнестрельное оружие против мужчины, который угрожал ножом бригаде скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, днём 25 марта в полицию обратились медики, заявившие, что в одной из квартир жилого дома им угрожает мужчина.
После этого мужчина стал угрожать прибывшим на место инцидента правоохранителям.
«Размахивая ножом, он выкрикивал в адрес сотрудников полиции угрозы убийством. Для предотвращения противоправных и агрессивных действий мужчины стражи порядка были вынуждены применить огнестрельное оружие», — заявили в СК.
Подозреваемого госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия и оскорбления в отношении представителя власти.
Ранее в Сочи мужчина напал с ножом на приехавших на вызов врачей скорой помощи.
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