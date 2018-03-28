Иностранец пытался вывезти из России три тонны нефрита

Иностранный гражданин пытался вывезти из России три тонны нефрита, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу МВД . Стоимость драгоценных минералов оценивается в 12 млн рублей.

Контрабанду обнаружили в Новосибирской области в ходе досмотра грузового автомобиля. В совершении преступления подозревается 34-летний житель одной из стран ближнего зарубежья.

Заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей».

Следователи устанавливают схему реализации нефрита и других эпизодов противоправной деятельности иностранца.

Ранее Inforeactor сообщал, что в аэропорту Пулково задержали груз с тропическими бабочками.