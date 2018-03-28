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Иностранец пытался вывезти из России три тонны нефрита
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Иностранец пытался вывезти из России три тонны нефрита 

RT на русском 41 минуту назад
Иностранный гражданин пытался вывезти из России три тонны нефрита, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу МВД. Стоимость драгоценных минералов оценивается в 12 млн рублей.
Контрабанду обнаружили в Новосибирской области в ходе досмотра грузового автомобиля. В совершении преступления подозревается 34-летний житель одной из стран ближнего зарубежья.
Заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей».
Следователи устанавливают схему реализации нефрита и других эпизодов противоправной деятельности иностранца.
Ранее Inforeactor сообщал, что в аэропорту Пулково задержали груз с тропическими бабочками.
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