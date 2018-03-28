Ещё
В Приморье бывший глава района осужден за превышение должностных полномочий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Приморье бывший глава района осужден за превышение должностных полномочий 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Хасанским районным судом вынесен приговор бывшему главе Хасанского района, который осужден за превышение должностных полномочий при распоряжении земельными участками, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступные деяния были совершены в период с 2011 по 2013 год, когда мужчина занимал должность главы администрации Хасанского района.
Администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.
Primpress: последние новости
В Приморье задержаны преступники, находившиеся в федеральном розыске Житель Владивостока попытался обмануть Управление Росреестра Несовершеннолетний житель Приморья ответит за ложное сообщение об акте терроризма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным339
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля42
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово449
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации47
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение