В Приморье бывший глава района осужден за превышение должностных полномочий

Хасанским районным судом вынесен приговор бывшему главе Хасанского района, который осужден за превышение должностных полномочий при распоряжении земельными участками, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступные деяния были совершены в период с 2011 по 2013 год, когда мужчина занимал должность главы администрации Хасанского района.

Администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.