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В Мехико убит начальник одного из отделов полиции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Мехико убит начальник одного из отделов полиции 

Российская Газета 52 минуты назад
Очередная выходка преступных группировок в Мехико стоила жизни начальнику полиции столичного района Текомитль, передает ТАСС со ссылкой на газеты «Универсаль». 33-летний Кристиан Санчес был расстрелян у себя дома и скончался, пока его везли в больницу.
По данным правоохранителей, Мексика переживает сейчас небывалый всплеск преступности: в стране было совершено свыше 29 тысяч убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет.
Очень часто жертвами преступных нападений становятся полицейские и чиновники.
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