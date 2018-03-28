В Мехико убит начальник одного из отделов полиции 

Очередная выходка преступных группировок в Мехико стоила жизни начальнику полиции столичного района Текомитль, передает ТАСС со ссылкой на газеты «Универсаль». 33-летний Кристиан Санчес был расстрелян у себя дома и скончался, пока его везли в больницу.
По данным правоохранителей, Мексика переживает сейчас небывалый всплеск преступности: в стране было совершено свыше 29 тысяч убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет.
Очень часто жертвами преступных нападений становятся полицейские и чиновники.