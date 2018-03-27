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Антикоррупционная прокуратура объединила два уголовных дела против генпрокурора Украины
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Антикоррупционная прокуратура объединила два уголовных дела против генпрокурора Украины 

RT на русском 1 час назад
Специализированный антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий объединил два уголовных дела против украинского генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что в одно дело объединили уголовное производство о возможно незаконном обогащении Луценко и декларировании им недостоверной информации.
«В заявлении было указано, что анализ доходов семьи генерального прокурора Украины за последние 10 лет свидетельствует, что состояние его семьи не соответствует его легальным доходам и доходам его жены и сына. То есть генеральный прокурор Украины приобрёл в собственность активы в значительном размере, законность основания приобретения которых не подтверждена доказательствами» — указывается в ответе НАБУ изданию.
Данные факты привели к уголовному делу о возможно незаконном обогащении, которые и объединили с другим расследованием.
На данный момент досудебное расследование продолжается, никому не сообщено о подозрении.
В ноябре 2017 года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Луценко. Генпрокурор прокомментировал данный факт.
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