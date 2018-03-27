Антикоррупционная прокуратура объединила два уголовных дела против генпрокурора Украины

Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в одно дело объединили уголовное производство о возможно незаконном обогащении Луценко и декларировании им недостоверной информации.

«В заявлении было указано, что анализ доходов семьи генерального прокурора Украины за последние 10 лет свидетельствует, что состояние его семьи не соответствует его легальным доходам и доходам его жены и сына. То есть генеральный прокурор Украины приобрёл в собственность активы в значительном размере, законность основания приобретения которых не подтверждена доказательствами» — указывается в ответе НАБУ изданию.

Данные факты привели к уголовному делу о возможно незаконном обогащении, которые и объединили с другим расследованием.

На данный момент досудебное расследование продолжается, никому не сообщено о подозрении.

В ноябре 2017 года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Луценко. Генпрокурор прокомментировал данный факт.