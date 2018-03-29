Как обычный баклажан стал поводом для судебных разбирательств длиной в девять лет и стоимостью в 8 тысяч евро

Итальянца, которого девять лет назад обвинили в краже баклажана, наконец оправдали. Кража копеечного овоща обернулась судебным процессом, который стоил налогоплательщикам тысячи евро.

Источник: The Local

В 2009 году на частном поле у города Лечче на юге Италии поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором одиноко лежал баклажан. Мужчина рассказал полицейским, что на кражу пошел от безысходности: у него не было работы и денег, а ребенка надо было как-то кормить.

Но итальянский суд — это не наш суд и гуманностью не отличается. Поэтому сначала бедолагу приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 евро. Потом наказание смягчили до двух месяцев заключения и 120 евро штрафа. Такой приговор мужчину не устроил, и он продолжил судиться, пока не дошел до последней инстанции — Кассационного суда в Риме

Наконец, после девяти лет судебных тяжб, мужчину оправдали. Кассационный суд раскритиковал нижестоящие инстанции за то, что не учитывалось бедственное положение подсудимого и слишком незначительный ущерб. Также судей обвинили в растрате государственных средств, ведь мужчина был слишком беден, чтобы заплатить за адвоката, поэтому пользовался услугами общественных защитников, на которых ушло около восьми тысяч евро.