Безработный девять лет судился из-за баклажана

Итальянец, которого в 2009 году обвинили в краже баклажана, добился отмены приговора. Об этом сообщает The Local.

Девять лет назад 49-летнего мужчину поймали на частном поле с ведром, в котором лежал баклажан. Грабитель умолял полицию отпустить его. Он признался, что ему пришлось украсть овощ, потому что он безработный и у него нет денег, чтобы накормить ребенка.

Однако суд приговорил его к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 евро (чуть более 35,5 тысячи рублей). После апелляции срок сократили до двух месяцев, а сумму штрафа — до 120 евро (8,5 тысячи рублей).

Мужчина продолжил судиться и дошел до последней инстанции — кассационного суда в Риме , где обвиняемого, наконец, оправдали. Однако с его первого ареста прошло почти 10 лет.

Кассационный суд раскритиковал судей, не учитывавших бедственное финансовое положение подсудимого и допустивших пустую трату государственных средств. Дело в том, что безработный мужчина пользовался услугами общественных защитников, на которых за время тяжбы ушло порядка семи-восьми тысяч евро из государственного бюджета.