Жительница Казани одолжила у близких почти 30 000 000 рублей. И не вернула

Казани осудили 49-летнюю женщину, похитившую более 29 000 000 рублей. Эти деньги она одолжила у родственников и близких знакомых, но не отдала.

Женщина говорила, что деньги нужны ей для бизнеса по производству и продаже текстиля. При этом она изначально знала, что никогда их не вернет. Жертвами мошенницы стали пять человек.

Свою вину она не признала. Суд приговорил ее к 4 годам колонии, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ

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