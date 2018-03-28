Ещё
Жительница Казани одолжила у близких почти 30 000 000 рублей. И не вернула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жительница Казани одолжила у близких почти 30 000 000 рублей. И не вернула 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани осудили 49-летнюю женщину, похитившую более 29 000 000 рублей. Эти деньги она одолжила у родственников и близких знакомых, но не отдала.
Женщина говорила, что деньги нужны ей для бизнеса по производству и продаже текстиля. При этом она изначально знала, что никогда их не вернет. Жертвами мошенницы стали пять человек.
Свою вину она не признала. Суд приговорил ее к 4 годам колонии, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.
Читайте также:
В Казани бухгалтер перечислила дочери почти 3 500 000 рублей
Казанский Портал: последние новости
«Тандем» и «Кольцо» эвакуировали из-за сумок, которых не было В Казани бухгалтер перечислила дочери почти 3 500 000 рублей Объявлен национальный траур по погибшим в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1017
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово94
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»127
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»11
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»42
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение