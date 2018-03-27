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Итальянец за попытку украсть баклажан девять лет ходил по судам
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Итальянец за попытку украсть баклажан девять лет ходил по судам 

РИА Новости 2 часа назад
РИМ, 27 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Кассационный суд после девяти лет судебных разбирательств оправдал итальянца, обвинявшегося в попытке украсть баклажан.
Процесс в отношении жителя южной провинции Лечче начался в 2009 году. Карабинеры поймали его с баклажаном в корзине на выходе с чужой частной фермы. Суд первой инстанции приговорил его к пяти месяцам заключения и штрафу в 500 евро. 49-летний мужчина воспользовался своим правом подать апелляцию и, будучи неимущим, прибегнул к помощи государственного адвоката. Повторный суд снизил лишение свободы до двух месяцев, а штраф до 120 евро.
В итоге дело об украденном баклажане дошло до итальянской столицы и высшего Кассационного суда республики, который освободил мужчину от ответственности.
Судьи заявили, что похититель овоща стоимостью несколько евроцентов поступил таким образом, чтобы накормить собственную семью, а также раскритиковали нижестоящие суды за слабую позицию обвинения, которая не приняла в расчет бедственное состояние мужчины.
По сообщению газеты la Repubblica, итальянское государство потратило на участие в трех стадиях судебного процесса 7-8 тысяч евро.
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