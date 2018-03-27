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В Москве сотрудница МФО похитила у пенсионерки 1,3 млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве сотрудница МФО похитила у пенсионерки 1,3 млн рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Столичные оперативники задержали бывшую сотрудницу микрокредитной организации по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 78-летней жительницы столицы. Пожилая женщина рассказала, что обратилась в одну из микрокредитных организаций для заключения договора займа, намереваясь в дальнейшем получить проценты с вложенных денег. По условиям договора компания брала на себя обязательства ежемесячно выплачивать проценты, а по окончании срока договора вернуть внесенные денежные средства. Однако взятые на себя обязательства организация не выполнила. Офис, в котором был заключен договор займа, оказался закрыт, на телефонные звонки никто не отвечал.
Материальный ущерб составил 1,3 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя жительница Подмосковья.
Как установили полицейские, девушка, являясь сотрудницей организации, вместе с сообщниками обманным путем завладела денежными средствами пенсионерки, после чего, распределив денежные средства, злоумышленники скрылись.
Следствием ОМВД по Басманному району возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудники полиции принимают меры для установления и задержания других соучастников противоправной деятельности, подчеркивается в релизе столичного главка МВД.
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