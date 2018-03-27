Жительница Калининграда пыталась передать заключенному наркотик в приправе к супу

Мой Калининград . В Калининградской области в поселке Славяновка Багратионовского района сотрудниками исправительной колонии №13 предотвращена доставка заключенным наркотика. По оперативной информации выяснилось, что женщина попытается передать запрещенные вещества осужденному, отбывающему наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ в учреждении.

24 марта жительница Калининграда, 1982 года рождения, прибыла в помещение приема посылок и передач ИК-13. Там при досмотре продуктов питания сотрудники колонии заподозрили, что в пакетиках с приправой к супу быстрого приготовления, предположительно, находится наркотическое вещество, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 марта 2018 года, в УФСИН России по Калининградской области.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы МО МВД России «Багратионовский». Вещество изъято и направлено на экспертизу, которая показала, что женщина несла осужденному 8,025 грамма карфентанила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК РФ.