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Жительница Калининграда пыталась передать заключенному наркотик в приправе к супу
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Жительница Калининграда пыталась передать заключенному наркотик в приправе к супу 

Мой Калининград 3 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в поселке Славяновка Багратионовского района сотрудниками исправительной колонии №13 предотвращена доставка заключенным наркотика. По оперативной информации выяснилось, что женщина попытается передать запрещенные вещества осужденному, отбывающему наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ в учреждении.
24 марта жительница Калининграда, 1982 года рождения, прибыла в помещение приема посылок и передач ИК-13. Там при досмотре продуктов питания сотрудники колонии заподозрили, что в пакетиках с приправой к супу быстрого приготовления, предположительно, находится наркотическое вещество, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 марта 2018 года, в УФСИН России по Калининградской области.
На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы МО МВД России «Багратионовский». Вещество изъято и направлено на экспертизу, которая показала, что женщина несла осужденному 8,025 грамма карфентанила.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК РФ.
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