Жительница Новокуйбышевска задержана по подозрению в даче взятки должностному лицу

Женщина собиралась откупиться от составления стражами порядка административного протокола по факту реализации спиртного несовершеннолетнему.

Полицейские, располагая этой информацией, провели задержание подозреваемой непосредственно во время передачи денег. Женщина приготовила 15 тысяч рублей для взятки должностному лицу. Передача незаконного денежного вознаграждения происходила в одном из магазинов Волжского района.

35-летняя подозреваемая никогда прежде не привлекалась к уголовной ответственности. Однако сейчас, в соответствии с частью 3 статьи 291 УК РФ, женщине грозит штраф до полутора миллионов рублей, либо лишение свободы. Максимальный срок — восемь лет.