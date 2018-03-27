В Новокузнецке полицейские из Петербурга задержали разыскиваемого за мошенничества с недвижимостью 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками петербургского уголовного розыска в городе Новокузнецке Кемеровской области задержан находящийся в розыске 43-летний гражданин.
Он подозревается в том, что в 2008 и 2009 годах незаконно, обманным путем, завладел тремя квартирами в Санкт-Петербурге — на проспекте Маршала Тухачевского и на улице Софьи Ковалевской.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в данных преступлениях.
Сейчас он заключен под стражу. Работа полиции по изобличению задержанного в указанных преступлениях продолжается.