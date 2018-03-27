Ещё
В Новокузнецке полицейские из Петербурга задержали разыскиваемого за мошенничества с недвижимостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Новокузнецке полицейские из Петербурга задержали разыскиваемого за мошенничества с недвижимостью 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками петербургского уголовного розыска в городе Новокузнецке Кемеровской области задержан находящийся в розыске 43-летний гражданин.
Он подозревается в том, что в 2008 и 2009 годах незаконно, обманным путем, завладел тремя квартирами в Санкт-Петербурге — на проспекте Маршала Тухачевского и на улице Софьи Ковалевской.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в данных преступлениях.
Сейчас он заключен под стражу. Работа полиции по изобличению задержанного в указанных преступлениях продолжается.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Красноярском крае сотрудники МВД России выявили факт легализации более 48 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности Полицейские и члены ДНД проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров в Приморском крае Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном получении кредита
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй276
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным239
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово399
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ111
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение