В Новокузнецке полицейские из Петербурга задержали разыскиваемого за мошенничества с недвижимостью

Он подозревается в том, что в 2008 и 2009 годах незаконно, обманным путем, завладел тремя квартирами в Санкт-Петербурге — на проспекте Маршала Тухачевского и на улице Софьи Ковалевской.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в данных преступлениях.

Сейчас он заключен под стражу. Работа полиции по изобличению задержанного в указанных преступлениях продолжается.