Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование

Орловской области уголовное дело, возбуждённое в отношении 34-летнего жителя города Мценска , передано в суд. Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц,

Тела 36-летней женщины и ее 61-летнего сожителя были обнаружены в одной из квартир многоквартирного дома в Мценске 11 января.

По информации регионального Следственного комитета, подозреваемый пришел в квартиру сожителя своей сестры, где на почве мести выстрелил в свою 36-летнюю сестру и ее 61-летнего сожителя не менее пяти раз из охотничьего ружья с близкого расстояния. Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте.

Преступление было раскрыто по «горячим следам». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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