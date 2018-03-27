В Орловской области уголовное дело, возбуждённое в отношении 34-летнего жителя города Мценска, передано в суд. Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц,
Тела 36-летней женщины и ее 61-летнего сожителя были обнаружены в одной из квартир многоквартирного дома в Мценске 11 января.
По информации регионального Следственного комитета, подозреваемый пришел в квартиру сожителя своей сестры, где на почве мести выстрелил в свою 36-летнюю сестру и ее 61-летнего сожителя не менее пяти раз из охотничьего ружья с близкого расстояния. Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте.
Преступление было раскрыто по «горячим следам». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Житель Мценска расстрелял сестру и её сожителя
Сообщение Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование появились сначала на РИА 57.