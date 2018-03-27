Ещё
Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование 

РИА 57 3 часа назад
В Орловской области уголовное дело, возбуждённое в отношении 34-летнего жителя города Мценска, передано в суд. Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц,
Тела 36-летней женщины и ее 61-летнего сожителя были обнаружены в одной из квартир многоквартирного дома в Мценске 11 января.
По информации регионального Следственного комитета, подозреваемый пришел в квартиру сожителя своей сестры, где на почве мести выстрелил в свою 36-летнюю сестру и ее 61-летнего сожителя не менее пяти раз из охотничьего ружья с близкого расстояния. Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте.
Преступление было раскрыто по «горячим следам». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Житель Мценска расстрелял сестру и её сожителя
Сообщение Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП Пенсионерка из Орла опознала подозреваемую из банды лже-газовиков Директор ООО «Парис» задолжал своим работникам 190 тыс рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй276
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным239
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово399
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ111
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение