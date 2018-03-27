Ещё
МВД Карелии проводит проверку из-за подозрений в педофилии полицейского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МВД Карелии проводит проверку из-за подозрений в педофилии полицейского 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
МВД Карелии начало проверку после ареста полицейского, обвиненного в педофилии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального ведомства.
По словам МВД Карелии, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов и привлечен к ответственности, согласно российскому законодательству. Руководители подозреваемого полицейского также будут привлечены к ответственности — в отношении их будут приняты строгие дисциплинарные меры.
27 марта городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство следствия, согласно которому подозреваемого взяли под арест на срок в один месяц и 27 суток.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах отмечает, что полицейского подозревают в половом сношении с лицом, не достигшим возраста
16-ти  лет, что соответствует 134 статье УК РФ.
Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко заявила, что дети в последнее время все чаще становятся жертвами преступлений, действия против них делаются все циничнее и изощреннее. По мнению зампредседателя СК, наиболее эффективная борьба с преступлениями против детей возможна лишь при условии сотрудничества всех государств.
360tv.ru: последние новости
Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве «Экономим деньги, выжигая поляну». Что известно о владельце кемеровского ТЦ – долларовом миллиардере Денисе Штенгелове СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй276
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным239
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово399
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ111
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение