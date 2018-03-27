МВД Карелии проводит проверку из-за подозрений в педофилии полицейского

МВД Карелии начало проверку после ареста полицейского, обвиненного в педофилии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального ведомства.

По словам МВД Карелии, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов и привлечен к ответственности, согласно российскому законодательству. Руководители подозреваемого полицейского также будут привлечены к ответственности — в отношении их будут приняты строгие дисциплинарные меры.

27 марта городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство следствия, согласно которому подозреваемого взяли под арест на срок в один месяц и 27 суток.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах отмечает, что полицейского подозревают в половом сношении с лицом, не достигшим возраста

16-ти лет, что соответствует 134 статье УК РФ