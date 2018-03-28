В Ленобласти возбуждено уголовное дело о хищении оборудования для майнинга криптовалюты

Гатчинская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о тайном хищении оборудования для майнинга криптовалюты (биткоинов) в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ). Об этом сообщила накануне Прокуратура Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, неустановленное лицо путем сбития навесного замка незаконно проникло в помещение в поселке Тяглино Гатчинского района, откуда тайно похитило десять установок для майнинга криптовалюты общей стоимостью 2,524 млн рублей, чем причинило ущерб собственнику имущества на указанную сумму.

По данному факту следственным управлением Управления МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области 20 марта 2018 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, которое Гатчинская городская прокуратура признала законным и обоснованным.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль», — говорится в релизе.

Из него следует, что лицу, которое будет признано виновным в совершении преступления, грозит до десяти лет лишения свободы.