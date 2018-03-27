Спровоцировавшего массовое ДТП водителя грузовика осудили в Санкт‐Петербурге

Водитель грузовика превысил скорость и спровоцировал ДТП с летальным исходом в Ленинградской области . Осужденного приговорили к лишению свободы, сообщил сайт «Невские новости».

Авария произошла в мае 2017 года на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге . Водитель грузовика с прицепом не успел вовремя затормозить и врезался в два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.

По решению суда виновника ДТП приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он также выплатит штраф в размере одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.