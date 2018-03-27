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Спровоцировавшего массовое ДТП водителя грузовика осудили в Санкт‐Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спровоцировавшего массовое ДТП водителя грузовика осудили в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 35 минут назад
Водитель грузовика превысил скорость и спровоцировал ДТП с летальным исходом в Ленинградской области. Осужденного приговорили к лишению свободы, сообщил сайт «Невские новости».
Авария произошла в мае 2017 года на Западном скоростном диаметре в  Санкт-Петербурге. Водитель грузовика с прицепом не успел вовремя затормозить и врезался в два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.
По решению суда виновника ДТП приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в  колонии-поселении. Он также выплатит штраф в размере одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
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