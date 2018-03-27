Вдову отравленного банкира Пузикова признали потерпевшей

— Мы подавали прошение о признании Екатерины и ее несовершеннолетнего сына потерпевшими, — рассказал адвокат. — Но судья решил несколько иначе. Да, ее признали потерпевшей, а отдельного решения по ребенку не выносили. Так как его интересы защищает мать, он тоже считается потерпевшим.

Теперь, по словам правозащитника, он опасается, что стражи порядка вместо поиска настоящего убийцы будут затягивать расследование. Также пока не решен вопрос с моральной компенсацией за незаконное уголовное преследование.

Дмитрий Пузиков был заместителем директора регионального отделения Россельхозбанка . Он скончался в марте 2012 года через несколько дней после празднования дня рождения в своем загородном доме. Следователи установили, что мужчина отравился веществом, которое могли подмешать ему в еду. Суд Красноярского района признал виновной в убийстве вдову банкира и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима

Приговор обжаловали и адвокат родственников Дмитрия Пузикова, и защитники его супруги. Апелляции рассматривали в областном суде несколько месяцев. В середине декабря прошлого года служители Фемиды отменили приговор. Дело направили на дополнительное расследование. При этом вдову банкира поместили под домашний арест.

Однако в результате фигуранткой дела осталась Екатерина Пузикова. В конце июля Красноярский суд приговорил женщину к девяти годам колонии строгого режима. Но 31 октября Самарский областной суд признал Екатерину Пузикову непричастной к совершению преступления.