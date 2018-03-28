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Вдову отравленного банкира Пузикова — Екатерину признали потерпевшей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вдову отравленного банкира Пузикова — Екатерину признали потерпевшей 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Следственный комитет России удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы бывшего заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой, признав ее потерпевшей стороной в деле убийства её мужа Дмитрия, сообщает trkterra.ru.
Дмитрий Пузиков был отравлен веществом, подмешанным в еду, в марте 2012 года. Суд Красноярского района признал виновной в убийстве Екатерину Пузикову и приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2015-го приговор отменили, отправив дело на дополнительное расследование, а вдову — под домашний арест. В июле 2017 Екатерина была приговорена к девяти годам колонии строгого режима. В октября Самарский областной суд признал Екатерину Пузикову непричастной к совершению преступления. В начале февраля 2018 года перед ней извинилась прокуратура.
Уголовное дело вновь вернулось в следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области для дальнейшего расследования. Екатерина Пузикова намерена добиться наказания настоящих убийц. Она считает, что к отравлению Дмитрия причастен один из родственников мужа.
Как пишет samara.kp.ru, мать Дмитрия Пузикова Галина, признанная потерпевшей с начала следствия, в смерти сына винит Екатерину и планирует добиться отмены оправдательного приговора.
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