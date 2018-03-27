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В День Росвагрдии татарстанское управление рассказало о своей работе за год
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В День Росвагрдии татарстанское управление рассказало о своей работе за год 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
27 марта в России отмечают день образования Федеральной службы войск национальной гвардии страны. Выполнение задач, возложенных на Управление ФСВНГ России по Республике Татарстан осуществляется силами ОМОН, СОБР и АОСН, подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, а также личного состава воинских частей. В 2017 году сотрудниками подразделений управления задержано 1640 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 8 участников ячейки запрещенной в Российской Федерации организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 125 — находившихся в розыске и более 20 тысяч — за совершение административных правонарушений. Подразделениями специального назначения управления в течение года оказывалась силовая поддержка при проведении оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по РТ, МВД по РТ, СК РФ, а также во время охраны и конвоирования лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Добавим, в день образования войск «Казанский репортер» делится специальным репортажем с закрытой базы Росгвардии.
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