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МВД проводит проверку в отношении обвиняемого в педофилии полицейского
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МВД проводит проверку в отношении обвиняемого в педофилии полицейского 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
По результатам служебной проверки будет принято решение о будущем сотрудника органов.
По сообщению пресс-службы МВД республики, противоправный факт был выявлен сотрудниками полиции. Руководством МВД по РК назначена проверка по факту противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петрозаводске по подозрению в половой связи с 14-летним подростком задержан полицейский.
В результате проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры,
— пообещали в МВД.
По материалам: ptzgovorit.ru
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