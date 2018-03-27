МВД проводит проверку в отношении обвиняемого в педофилии полицейского

По результатам служебной проверки будет принято решение о будущем сотрудника органов.

По сообщению пресс-службы МВД республики, противоправный факт был выявлен сотрудниками полиции. Руководством МВД по РК назначена проверка по факту противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петрозаводске по подозрению в половой связи с 14-летним подростком задержан полицейский.

В результате проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры,

— пообещали в МВД.