Улюкаева на время выпустят из тюрьмы

Бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева доставят в Мосгорсуд на рассмотрение его апелляции, которое состоится 12 апреля. Улюкаев и его адвокаты надеются обжаловать ранее вынесенный приговор за взятку. Улюкаев снова окажется в суде В Мосгорсуде назначили дату рассмотрения жалобы на приговор экс-министру экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина на восемь лет лишения свободы. Заседание в суде запланировано на 12 апреля. В этот день в здание Мосгорсуда доставят и самого осужденного, который сейчас находится в СИЗО-1 Москвы В апелляционной жалобе, которую адвокаты Улюкаева направили в суд, изложена просьба об отмене вынесенного приговора и оправдании бывшего министра.