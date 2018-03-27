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Улюкаева на время выпустят из тюрьмы
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Улюкаева на время выпустят из тюрьмы 

pasmi.ru 28 минут назад
Бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева доставят в Мосгорсуд на рассмотрение его апелляции, которое состоится 12 апреля. Улюкаев и его адвокаты надеются обжаловать ранее вынесенный приговор за взятку.
Улюкаев снова окажется в суде
В Мосгорсуде назначили дату рассмотрения жалобы на приговор экс-министру экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина на восемь лет лишения свободы.
Заседание в суде запланировано на 12 апреля. В этот день в здание Мосгорсуда доставят и самого осужденного, который сейчас находится в СИЗО-1 Москвы.
В апелляционной жалобе, которую адвокаты Улюкаева направили в суд, изложена просьба об отмене вынесенного приговора и оправдании бывшего министра.
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