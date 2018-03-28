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Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня»
Газета.Ru
1 час назад
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Газета.Ru
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Суд принял решение об аресте управляющей ТЦ «Зимняя вишня» на два месяца, передает
РИА «Новости»
.
Новость дополняется.
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