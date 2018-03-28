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Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Суд принял решение об аресте управляющей ТЦ «Зимняя вишня» на два месяца, передает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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