В Пятигорске ранее судимый сторож автостоянки своровал три машины

В дежурную часть городского отдела внутренних дел обратились четверо местных жителей с заявлениями о кражах машин.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сторож одной из стоянок курорта.

Он похитил с охраняемой территории три автомобиля и комплект резины с дисками.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

68-летнего ранее неоднократно судимого жителя Пятигорска доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Возбуждены уголовные дела.