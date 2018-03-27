В Пятигорске ранее судимый сторож автостоянки своровал три машины 

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Пятигорску установили подозреваемого в хищении автомобилей, сообщила STAV.AIF.RU пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В дежурную часть городского отдела внутренних дел обратились четверо местных жителей с заявлениями о кражах машин.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сторож одной из стоянок курорта.
Он похитил с охраняемой территории три автомобиля и комплект резины с дисками.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.
68-летнего ранее неоднократно судимого жителя Пятигорска доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.
Возбуждены уголовные дела.