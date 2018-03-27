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Уходя от погони, грабитель завяз в грязи Ростовской области
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Уходя от погони, грабитель завяз в грязи Ростовской области 

Деловое сообщество 32 минуты назад
Грабитель в Каменском районе похитил стройматериалы из ангара в одном из сел. На месте преступления его застал хозяин, и вызвал сотрудников полиции. Грабитель под завязку нагрузил свою «Ниву» похищенным шифером, окнами и дверями и попытался скрыться с места преступления. Хозяин пустился за ним в погоню. «Увидев погоню, грабитель увеличил скорость, но его уже преследовала полицейская машина. На ухабах и поворотах часть украденного он растерял, а затем и вовсе застрял в одной из ям, где его и задержали, — в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.
Как выяснилось, мужчина не первый раз промышляет кражами и был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье „Грабеж“.
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