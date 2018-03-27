Суд отпустил на свободу пытавшихся продать гигантский изумруд уральцев

Свердловский областной суд отменил приговор Николаю Бирюкову и Ельмару Шахверанову, осужденных за попытку незаконной продажи огромного изумруда весом 1,2 килограмма. Дело возвращено в прокуратуру , а фигуранты отпущены домой, сообщает URA.RU.

«Приговор «черным копателям» с гигантским изумрудом отменен облсудом», — сообщил изданию адвокат обвиняемых Алексей Лавров . Линия защиты строилась, по его словам, на том, что приговор был вынесен на основании устаревшего и потерявшего актуальность закона, принятого еще во время СССР и касавшегося валютных операций.

В пресс-службе Свердловского областного суда не удалось получить оперативный комментарий. Обвиняемые были задержаны в сентябре 2016 года в момент совершения сделки.

В одном из городских кафе Бирюков передал драгоценный камень Шахверанову за 2,7 миллиона рублей.