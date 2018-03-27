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Суд отпустил на свободу пытавшихся продать гигантский изумруд уральцев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд отпустил на свободу пытавшихся продать гигантский изумруд уральцев 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: e1.ru
Свердловский областной суд отменил приговор Николаю Бирюкову и Ельмару Шахверанову, осужденных за попытку незаконной продажи огромного изумруда весом 1,2 килограмма. Дело возвращено в прокуратуру, а фигуранты отпущены домой, сообщает URA.RU.
«Приговор «черным копателям» с гигантским изумрудом отменен облсудом», — сообщил изданию адвокат обвиняемых Алексей Лавров. Линия защиты строилась, по его словам, на том, что приговор был вынесен на основании устаревшего и потерявшего актуальность закона, принятого еще во время СССР и касавшегося валютных операций.
В пресс-службе Свердловского областного суда не удалось получить оперативный комментарий. Обвиняемые были задержаны в сентябре 2016 года в момент совершения сделки.
В одном из городских кафе Бирюков передал драгоценный камень Шахверанову за 2,7 миллиона рублей.
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