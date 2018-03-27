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Екатеринбуржцам, которые пытались продать гигантский изумруд, отменили приговор
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Екатеринбуржцам, которые пытались продать гигантский изумруд, отменили приговор 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня областной суд отменил приговор Николаю Бирюкову и Ельмару Шахверанову, которых ранее осудили за незаконный оборот драгоценных камней (ст. 191 УК РФ). В 2016 году мужчины пытались продать огромный изумруд в кафе восточной кухни. Шахверанову за это дали 2 года лишения свободы, Бирюкову — 2,5 года. Защита с приговором не согласилась и подала в апелляцию.
— Сегодня областной суд отменил приговор и вернул дело прокурору для устранения препятствий, — рассказал E1.RU Алексей Лавров, адвокат Ельмара Шахверанова. — Меру пресечения им изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде. Какие конкретно ошибки обвинения имеются в виду, мы узнаем, когда будет готова мотивировочная часть решения суда, недели через две.
По словам адвоката, он апеллировал к тому, что, по его мнению, судебная практика в вопросе оборота изумрудов идёт вразрез с законодательством.
— Когда-то ещё с советских времен был закон о валютном регулировании, и драгоценные камни относили к валютным ценностям, — сказал он. — Но с принятием закона о драгоценных камнях и драгоценных металлах в 2003 году драгоценные камни были изъяты из перечня валютных ценностей. А суды по-прежнему продолжают осуждать людей за нарушение правил их оборота. Но поскольку изумруды валютной ценностью не являются, то соответственно и правил их оборота не существует.
Теперь, по словам Лаврова, дело вернут прокурору города, и она будет решать, передавать его в следствие или в суд первой инстанции для принятия решения.
В пресс-службе Свердловского областного суда E1.RU подтвердили, что заседание по делу проходило сегодня, но, так как оно закончилось поздно, прокомментировать решение там смогут только завтра утром.
Стоимость изумруда, который пытались продать екатеринбуржцы, оценили в 2,7 миллиона рублей, его вес — 1,225 килограмма. Мужчин задержали прямо во время сделки, которая проходила в кафе восточной кухни.
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