Костромич, мечтающий о работе в полиции, признался в краже на «детекторе лжи»

Костроме возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека и его 35-летнего друга. Они обвиняются в краже, сообщает областная прокуратура

22-летний костромич в январе этого года решил устроиться на работу в полицию, а когда проходил полиграф, то признался, что в феврале 2016 года вместе с 35-летним знакомым совершил кражу. Они залезли в чужую квартиру и вынесли оттуда шуруповерт, циркулярную пилу и бензопилу на общую сумму 4 тысячи 500 рублей.

Возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого 35-летний товарищ кандидата в полицейские признался в совершении в начале 2016 года еще одной кражи. Он украл бензопилу стоимостью 7 тысяч рублей из бани, которая располагалась на территории частного дома.

Все похищенное мужчины продали. В ходе предварительного следствия ущерб они частично возместили.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.