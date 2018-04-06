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Костромич, мечтающий о работе в полиции, признался в краже на «детекторе лжи»
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Костромич, мечтающий о работе в полиции, признался в краже на «детекторе лжи» 

k1news.ru 6 апреля 2018
Фото: k1news.ru
В Костроме возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека и его 35-летнего друга. Они обвиняются в краже, сообщает областная прокуратура.
22-летний костромич в январе этого года решил устроиться на работу в полицию, а когда проходил полиграф, то признался, что в феврале 2016 года вместе с 35-летним знакомым совершил кражу. Они залезли в чужую квартиру и вынесли оттуда шуруповерт, циркулярную пилу и бензопилу на общую сумму 4 тысячи 500 рублей.
Возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого 35-летний товарищ кандидата в полицейские признался в совершении в начале 2016 года еще одной кражи. Он украл бензопилу стоимостью 7 тысяч рублей из бани, которая располагалась на территории частного дома.
Все похищенное мужчины продали. В ходе предварительного следствия ущерб они частично возместили.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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