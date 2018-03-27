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СК выяснит причины гибели школьника за автомоибля машины под Суздалем
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СК выяснит причины гибели школьника за автомоибля машины под Суздалем 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП под Суздалем, в котором погиб ехавший за рулем на патриотический слет школьник, сообщает СУСК во Владимирской области.
"Следователь Следственного комитета принял к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, по факту гибели в ДТП 17-летнего школьника в Суздальском районе", — говорится в сообщении.
ДТП произошло 3 марта этого года. Несколько подростков, участников «ХV Межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборах имени Кононенко А. Л.», на автомобиле «ВАЗ-21053» перевозили муляжи оружия. За рулем автомобиля был ученик 11 класса. Около 22.45 мск на 38 километре автодороги «М-7 Волга» в районе села Павловское автомобиль столкнулся с иномаркой, управляемой жителем Владимира.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и скорой помощи констатировали смерть подростка в результате травм, полученных в ДТП.
Отмечается, что дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено органами внутренних дел, изъяты вещественные доказательства, в том числе запись с видеорегистратора иномарки участника ДТП.
Следствие оценит обстоятельства произошедшего, в том числе вопросы организации военно-патриотического сбора и обеспечения безопасности несовершеннолетних участников мероприятия. В рамках дальнейшего расследования уголовного дела на ближайшее время запланировано проведение следственного эксперимента и поминутное восстановление хронологии событий, сообщает СК.
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