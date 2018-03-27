Бывший директор одной из фирм Тихвина оформил служебную машину на свою жену

Ленобласти Экс-директор коммерческой компании в сфере ЖКХ Тихвинского района подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

Известно, что 46-летний подозреваемый на фиктивных основаниях оформил служебную машину на свою супруга. Сообщается, что это иномарка среднего класса. Эта машина фактически должна была быть поставлена на баланс вверенного ему предприятия. Сумма ущерба оценивается в 570 тыс. рублей.