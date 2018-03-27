Бывший директор одной из фирм Тихвина оформил служебную машину на свою жену 

Экс-директор коммерческой компании в сфере ЖКХ Тихвинского района подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Известно, что 46-летний подозреваемый на фиктивных основаниях оформил служебную машину на свою супруга. Сообщается, что это иномарка среднего класса. Эта машина фактически должна была быть поставлена на баланс вверенного ему предприятия. Сумма ущерба оценивается в 570 тыс. рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Согласно нормам действующего уголовного законодательства мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.