Пропавшего под Тамбовом мужчину нашли мёртвым

Мичуринске без вести пропавшего мужчину нашли мёртвым, сообщила пресс-служба регионального СК.

26 марта в одной из квартир дома по улице 7 ноября микрорайона Кочетовка в Мичуринске нашли тело 55-летнего мужчины. У него было ранение в грудь. Следователям удалось установить подозреваемого. Им оказался 55-летний рецидивист, ранее дважды судимый за убийства.

По версии следствия, 23 марта потерпевший гостил у подозреваемого и его знакомой. Поругавшись, мужчины подрались. Когда, казалось бы, конфликт был исчерпан, хозяин квартиры взял на кухне нож и ударил им лежащего на диване гостя, после чего скрылся. От полученного ранения мужчина умер.

Спустя некоторое время в полицию с заявлением о пропаже мужа обратилась супруга убитого. Практически в это же время поступило заявление от соседей подозреваемого о том, что из его квартиры исходит «трупный» запах. Прибывшие по адресу полицейские нашли в квартире тело мужчины.

Правоохранители арестовали рецидивиста. Расследование уголовного дела продолжается.