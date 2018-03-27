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Пропавшего под Тамбовом мужчину нашли мёртвым
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Пропавшего под Тамбовом мужчину нашли мёртвым 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Мичуринске без вести пропавшего мужчину нашли мёртвым, сообщила пресс-служба регионального СК.
26 марта в одной из квартир дома по улице 7 ноября микрорайона Кочетовка в Мичуринске нашли тело 55-летнего мужчины. У него было ранение в грудь. Следователям удалось установить подозреваемого. Им оказался 55-летний рецидивист, ранее дважды судимый за убийства.
По версии следствия, 23 марта потерпевший гостил у подозреваемого и его знакомой. Поругавшись, мужчины подрались. Когда, казалось бы, конфликт был исчерпан, хозяин квартиры взял на кухне нож и ударил им лежащего на диване гостя, после чего скрылся. От полученного ранения мужчина умер.
Спустя некоторое время в полицию с заявлением о пропаже мужа обратилась супруга убитого. Практически в это же время поступило заявление от соседей подозреваемого о том, что из его квартиры исходит «трупный» запах. Прибывшие по адресу полицейские нашли в квартире тело мужчины.
Правоохранители арестовали рецидивиста. Расследование уголовного дела продолжается.
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