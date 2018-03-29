Машину Toyota RAV4 за 1,3 млн руб угнали в Химках 

Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1,3 миллиона рублей в подмосковных Химках, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть отделения полиции обратилась женщина с заявлением о том, что в городском округе Химки от дома по месту проживания заявителя неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.