Машину Toyota RAV4 за 1,3 млн руб угнали в Химках

«В дежурную часть отделения полиции обратилась женщина с заявлением о том, что в городском округе Химки от дома по месту проживания заявителя неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.