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Машину Toyota RAV4 за 1,3 млн руб угнали в Химках
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Машину Toyota RAV4 за 1,3 млн руб угнали в Химках 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1,3 миллиона рублей в подмосковных Химках, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть отделения полиции обратилась женщина с заявлением о том, что в городском округе Химки от дома по месту проживания заявителя неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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